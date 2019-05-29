Садовий розповів, як ставиться до перших кроків Зеленського

Андрій Садовий, мер Львова і лідер партії "Самопоміч", в прямому ефірі 24 каналу розповів, як ставиться до перших кроків новообраного президента Володимира Зеленського.

Як вам перші кроки новообраного президента Володимира Зеленського?

Те, що він сьогодні приїхав в Червоноград, де загинули двоє гірників, – це правильно. Те, що він поїхав на Схід, на передову – це правильно. Тобто це ті кроки, які треба було робити. І я їх підтримую.

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Я не до кінця розумію, яка буде його політика в дуже багатьох напрямках. Я розумію, що він тільки вступає в цю свою посаду з кожним днем. Корисні речі ми будемо підтримувати. Якщо буде щось не так, будемо старатися це міняти. Тому що, знаєте, не святі горшки ліплять.

Наразі у вас суттєвих критичних зауважень немає?

Були певні переживання, коли з'явилася ідея референдуму. Але всі відразу відійшли назад, що "ні-ні-ні, референдум не планується". І мене цікавлять кадри. Що президент має підписати три тисячі кадрових указів. Хто будуть головами обласних адміністрацій. Кого номінують на посади міністрів. Це важливо, тому що від цього ми краще зрозуміємо, яка політика буде проваджена.

Перші кадрові призначення новообраного президента українці досить серйозно критикували. Зокрема, заступника голови СБУ Івана Баканова, якого він призначив. Як вам перші кадрові рішення президента?

Те, що призначили Данилюка на РНБО – я вважаю, що він має потенціал. Він, до речі, і добрий фінансист. І він в міжнародному плані має прекрасні контакти. Як аналітик він зможе цій структурі дати нове життя.

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Стосовно інших осіб, які призначені, я, чесно кажучи, не маю з ними знайомства попереднього. Тому будемо бачити їх в роботі. Але в більшості – це люди кмітливі. Тобто очі в них не глупі. Тому якщо, можливо, чогось не вміють, то швидко навчаться. Головне, щоб вони були чесними.



Призначення Зеленського

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