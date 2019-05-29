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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Садовый рассказал, как относится к первым шагам Зеленского

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      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Андрей Садовый, мэр Львова и лидер партии "Самопомич", в прямом эфире 24 каналу рассказал, как относится к первым шагам новоизбранного президента Владимира Зеленского.

      Как вам первые шаги новоизбранного президента Владимира Зеленского?

      То, что он сегодня приехал в Червоноград, где погибли два горняка, – это правильно. То, что он уехал на Восток, на передовую – это правильно. То есть это те шаги, которые надо было делать. И я их поддерживаю.

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      Я не до конца понимаю, какова будет его политика в очень многих направлениях. Я понимаю, что он только вступает в эту свою должность с каждым днем. Полезные вещи мы будем поддерживать. Если будет что-то не так, будем стараться это менять. Потому что, знаете, не боги горшки обжигают.

      Сейчас у вас существенных критических замечаний нет?

      Были определенные переживания, когда появилась идея референдума. Но все сразу отошли назад, что "нет-нет-нет, референдум не планируется". И меня интересуют кадры. Что президент должен подписать три тысячи кадровых указов. Кто будут председателями областных администраций. Кого номинируют на должности министров. Это важно, так как от этого мы лучше поймем, какая политика будет проделана.

      Первые кадровые назначения новоизбранного президента украинцы достаточно серьезно критиковали. В частности, заместителя председателя СБУ Ивана Баканова, которого он назначил. Как вам первые кадровые решения президента?

      То, что назначили Данилюка на СНБО – я считаю, что он имеет потенциал. Он, кстати, и хороший финансист. И в международном плане имеет прекрасные контакты. Как аналитик он сможет этой структуре дать новую жизнь.

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      В отношении других лиц, которые назначены, я, честно говоря, не имею с ними знакомства предыдущего. Поэтому будем видеть их в работе. Но в большинстве – это люди сообразительные. То есть глаза у них не глупые. Поэтому если, возможно, чего-то не умеют, то быстро научатся. Главное, чтобы они были честными.

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Самопомич Андрей Садовой Новости Украины Президент Украины
      Источник: 24 канал
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