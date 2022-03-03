Международная федерация запретила российским котам участвовать в международных выставках

Исполнительный комитет FIFe (Международной федерации кошек) шокирован и напуган тем, что армия России вторглась в Украину и начала войну. Поэтому правление решило не стоять в стороне и ввести свои санкции.

В FIFe заявили, что не могут стоять в стороне и просто наблюдать за тем, как гибнет много невинных людей, а сотни тысяч украинцев вынуждены покинуть свои дома, чтобы сохранить себе жизнь.

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Многие члены клубов FIFe, которые граничат с Украиной, в частности Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Молдова помогают украинским заводчикам, чтобы спасти животных.

Правление FIFe считает, что не может просто наблюдать за этими зверствами и ничего не делать, поэтому приняло решение,

– говорится в сообщении.

От 1 марта:

Ни один кот, выведенный в России, не может быть ввезен и зарегистрирован в любой родословной книге FIFe за пределами России, независимо от того, какая организация издала его родословную.

Ни один кот, принадлежащий жителю России, не может быть допущен на любую выставку FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации состоят владельцы животного.

Эти ограничения действуют до 31 мая 2022 года и будут пересматриваться при необходимости.

Совет FIFe также решил выделить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине, страдающих из-за военной агрессии России.

Мы надеемся ради наших украинских друзей, что эта ужасная ситуация не продлится долго, и желаем им мужества и удачи,

– добавили в FIFe.

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