Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время вечернего обращения 12 июля.

К слову: Рада приняла законопроект о введении института множественного гражданства в Украине

Что сказал Зеленский о законе о множественном гражданстве?

Владимир Зеленский заявил, что говорил со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком относительно заседания украинского парламента на следующей неделе.

Очень важно, чтобы заседания были результативными. Уже был принят закон о множественном гражданстве, и это важный вопрос, в частности, для тех, кто воюет ради Украины. Очень ожидаю разблокирования этого закона, чтобы безотлагательно его подписать,

– заявил президент.

Также глава государства рассказал, что уже подготовлены два значительных решения по международным соглашениям. Говорится о создании Спецтрибунала по преступлению России, который надо ратифицировать в Украине, а также выход нашего государства из Оттавской конвенции о минах, которую Верховная Рада также должна поддержать.

"Россия никогда не была участницей этой конвенции и очень активно использует все типы мин. И нам в Украине нужен паритет в защите – в частности, это политические и юридические основы такого паритета. Фактически весь регион Центральной и Восточной Европы, все, кто рядом с Россией, пересматривают отношение к минам. И это абсолютно понятно", – сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский сообщил, что законопроект о военном омбудсмене уже подготовлен ко второму чтению. По его словам, этот системный шаг должен способствовать внедрению необходимых изменений в армии. Президент также выразил надежду, что народные депутаты поддержат на этой неделе этот и другие важные для государства документы.

К слову, Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №11469 о введении в Украине института множественного гражданства 18 июня 243 голосами. Теперь ожидаются подписи председателя Верховной Рады и президента Украины.