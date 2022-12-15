Такое мнение в интервью 24 канала советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, только в Украины есть все юридические права на оккупированных Россией территориях.
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Симметричные ответы
Советник руководителя Офиса Президента хотел бы, чтобы наши международные партнеры были смелее и допускали симметричные ответы россиянам.
То есть, если самолет стратегической авиации поднимается с любого военного российского аэродрома, он должен быть уничтожен,
– убежден Подоляк.
Он подчеркнул, что Украина имеет абсолютные права на то, чтобы уничтожать в полном объеме российских военных на территории Украины, включая территории Крыма и Донбасса, потому что там нет ни у кого юридических прав, кроме Украины.
Подоляк об уничтожении всего русского: смотреть видео
"Ребрендинг" России
Но, уверяет политик, Украина придерживается международного права в полном объеме. И будет максимально уничтожать все, что касается "бренда Россия".
"Я думаю, что после войны они будут проводить "ребрендинг" и искать другое название для этой страны, типа аббревиатуры СССР", - иронически добавил Подоляк.
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- По словам политика, количество погибших кафиров больше, чем в сводках, и может колебаться от 100 до 120 тысяч человек. И это не считая санитарных потерь, которые достаточно большие. Поэтому мобилизация в стране-агрессорке все еще продолжается.
- Петицию, которую подписывают россияне по окончании "спецоперации" Подоляк назвал неэффективно. И добавил, что она ничего не решит.
- По мнению советника руководителя Офиса Президента, американцы таки предоставят нам ЗРК Patriot.