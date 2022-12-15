Такое мнение в интервью 24 канала советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, только в Украины есть все юридические права на оккупированных Россией территориях.

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Подоляк убежден, что украинцы не просто имеют право, они должны говорить об уничтожении людей, которые пришли нас убивать. Украина имеет право в рамках не только морали, но и международного права уничтожать все, что касается России.

Симметричные ответы

Советник руководителя Офиса Президента хотел бы, чтобы наши международные партнеры были смелее и допускали симметричные ответы россиянам.

То есть, если самолет стратегической авиации поднимается с любого военного российского аэродрома, он должен быть уничтожен,

– убежден Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина имеет абсолютные права на то, чтобы уничтожать в полном объеме российских военных на территории Украины, включая территории Крыма и Донбасса, потому что там нет ни у кого юридических прав, кроме Украины.

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"Ребрендинг" России

Но, уверяет политик, Украина придерживается международного права в полном объеме. И будет максимально уничтожать все, что касается "бренда Россия".

"Я думаю, что после войны они будут проводить "ребрендинг" и искать другое название для этой страны, типа аббревиатуры СССР", - иронически добавил Подоляк.

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