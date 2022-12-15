Таку думку в інтерв'ю 24 каналу оприлюднив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, лише Україна має всі юридичні права на окупованих Росією територіях.
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Симетричні відповіді
Радник голови Офісу Президента хотів би, щоб наші міжнародні партнери були сміливішими і допускали симетричні відповіді росіянам.
Тобто, якщо літак стратегічної авіації підіймається з будь-якого військового російського аеродрому, він має там бути знищеним,
– переконаний Подоляк.
Він наголосив, що Україна має абсолютні права на те, щоб знищувати в повному обсязі російських військових на території України, включно з територіями Криму та Донбасу, бо там немає ні в кого юридичних прав, крім України.
Подоляк про знищення всього російського: дивитись відео
"Ребрендинг" Росії
Але, запевнив політик, Україна дотримується міжнародного права в повному обсязі. І буде максимально знищувати все, що стосується "бренду Росія".
"Я думаю, що після війни вони будуть проводити "ребрендинг" та шукати іншу назву для цієї країни, щось типу абревіатури СРСР", – іронічно додав Подоляк.
Останні заяви Подоляка: детальніше
- За словами політика, кількість загиблих окупантів більша, ніж у зведеннях, і може коливатися від 100 до 120 тисяч осіб. І це не враховуючи санітарні втрати, які є досить великими. Саме тому мобілізація в країні-агресорці все ще триває.
- Петицію, яку підписують росіяни щодо закінчення "спецоперації" Подоляк назвав неефективно. І додав, що вона нічого не вирішить.
- На думку радника голови Офісу Президента, американці таки нададуть нам ЗРК Patriot.