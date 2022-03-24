Международное сообщество усилит давление на Путина, – Джонсон
Источник:Sky News
Премьер Британии Борис Джонсон перед поездкой на саммит НАТО и встречу "Большой семерки" пообещал еще большее давление на Владимира Путина. В Брюсселе лидеры стран посоветуются, как именно это сделать лучше.
По словам Джонсона, Путин явно перешагнул "красную линию". Встреча лидеров G7 намечена уже на 24 марта.
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Нам нужно делать больше, – Джонсон
Нам нужно сделать больше и поэтому мы должны делать более экономично. Можем ли мы сделать так, чтобы не давать ему (Путину – 24 канал) использовать свои золотые резервы?
– сказал Джонсон.
Еще одна задача мировых лидеров, по мнению британского премьера, – отключение России от SWIFT. Также, подчеркнул Джонсон, Украине необходима еще большая военная поддержка.
Украинский народ будет воевать за свою страну, – премьер Британии
Главное, что стало очевидным за последний месяц – факт, который сейчас знает мир – это то, что украинский народ будет воевать за свою страну. Они верят в свою страну, они любят свою страну. Они собираются ее защищать,
– добавил Джонсон.
Этот факт меняет мировую геополитику и у государств-партнеров есть обязанность помогать Киеву. Также премьер Британии намерен встретиться с президентом Зеленским – однако он не уточнил, лично или в онлайн-формате.
Смотрите обращение Владимира Зеленского к НАТО: