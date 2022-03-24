Международное сообщество усилит давление на Путина, – Джонсон

Премьер Британии Борис Джонсон перед поездкой на саммит НАТО и встречу "Большой семерки" пообещал еще большее давление на Владимира Путина. В Брюсселе лидеры стран посоветуются, как именно это сделать лучше.

По словам Джонсона, Путин явно перешагнул "красную линию". Встреча лидеров G7 намечена уже на 24 марта.

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Нам нужно делать больше, – Джонсон

Нам нужно сделать больше и поэтому мы должны делать более экономично. Можем ли мы сделать так, чтобы не давать ему (Путину – 24 канал) использовать свои золотые резервы?

– сказал Джонсон.

Еще одна задача мировых лидеров, по мнению британского премьера, – отключение России от SWIFT. Также, подчеркнул Джонсон, Украине необходима еще большая военная поддержка.

Украинский народ будет воевать за свою страну, – премьер Британии

Главное, что стало очевидным за последний месяц – факт, который сейчас знает мир – это то, что украинский народ будет воевать за свою страну. Они верят в свою страну, они любят свою страну. Они собираются ее защищать,

– добавил Джонсон.

Этот факт меняет мировую геополитику и у государств-партнеров есть обязанность помогать Киеву. Также премьер Британии намерен встретиться с президентом Зеленским – однако он не уточнил, лично или в онлайн-формате.

Смотрите обращение Владимира Зеленского к НАТО: