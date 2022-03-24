За словами Джонсона, Путін очевидно переступив "червону лінію". Зустріч лідерів G7 запланована вже на 24 березня.

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Нам потрібно робити більше, – Джонсон

Нам потрібно зробити більше, і тому ми повинні робити більше економічно. Чи можемо ми зробити так, щоб не давати йому (Путіну – 24 канал) використовувати свої золоті резерви?

– сказав Джонсон.

Ще одне завдання світових лідерів, на думку британського прем'єра, – відключення Росії від SWIFT. Також, наголосив Джонсон, Україні необхідна ще більша військова підтримка.

Український народ воюватиме за свою країну, – прем'єр Британії

Головне, що стало очевидним за останній місяць – факт, який зараз знає світ – це те, що український народ воюватиме за свою країну. Вони вірять у свою країну, вони люблять свою країну. Вони збираються її захищати,

– додав Джонсон.

Цей факт змінює світову геополітику і в держав-партнерів є обов'язок допомагати Києву. Також прем'єр Британії має намір зустрітись з президентом Зеленським – проте він не уточнив, чи особисто, чи в онлайн-форматі.

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