Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости мира Кличко на мероприятии в Гамбурге, которое собрало десятки тысяч европейцев, призвал поддерживать Украину
8 мая, 17:23
2

Кличко на мероприятии в Гамбурге, которое собрало десятки тысяч европейцев, призвал поддерживать Украину

Даша Птаховська

Владимир Кличко призвал европейцев продолжать поддержку Украины "не только словами".

Об этом он заявил на международном фестивале Online Marketing Rockstars, собравшем в этом году в Гамбурге более 70 тысяч предпринимателей, руководителей тех-гигантов и инфлюэнсеров.

Смотрите также Унижение в Москве и не только: 3 самые большие победы украинцев над россиянами

Какие заявления на фестивале Online Marketing Rockstars сделал Владимир Кличко?

Война в Украине показывает миру, какие мы, украинцы, на самом деле – стойкие, изобретательные, высокооцифрованные – и глубоко европейские в нашей любви к свободе и демократии. Пожалуйста, продолжайте поддерживать Украину. Не только словами, но и вниманием, технологиями и солидарностью. Наше общее будущее зависит от того, будем ли мы активно защищать свободу. Благодарю аудиторию и всю команду OMR за приглашение, разговоры и эту уникальную платформу,
– сказал Владимир Кличко.

Он отметил, что OMR – это ключевое мероприятие в Европе, где обсуждаются инновации и их ответственное распространение.

"Гамбург всегда для меня как второй дом. Поэтому выступление на сцене и в подкасте с Паулем Ронцгаймером на фестивале этого года и личная встреча с Филиппом Вестермайером были еще более особенными. OMR – это гораздо больше, чем просто фестиваль. Это место, где охват встречается с ответственностью, а инновации – с ценностями. Именно в этом сейчас нуждается Европа", – отметил Владимир Кличко

Полное видео выступления можно посмотреть по ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=opgVuyUitqQ

помним, OMR (Online Marketing Rockstars) – это ведущая немецкая платформа для цифрового маркетинга и технологий, базирующаяся в Гамбурге. Она стала ключевым местом встречи для профессионалов digital-сферы в Европе. Это смесь бизнес-конференции, выставки (Expo) и концертов. Здесь выступают мировые звезды маркетинга, руководители тех-гигантов и инфлюэнсеры.

Связанные темы:

Новости политики
Война России с Украиной