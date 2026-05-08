Об этом он заявил на международном фестивале Online Marketing Rockstars, собравшем в этом году в Гамбурге более 70 тысяч предпринимателей, руководителей тех-гигантов и инфлюэнсеров.

Какие заявления на фестивале Online Marketing Rockstars сделал Владимир Кличко?

Война в Украине показывает миру, какие мы, украинцы, на самом деле – стойкие, изобретательные, высокооцифрованные – и глубоко европейские в нашей любви к свободе и демократии. Пожалуйста, продолжайте поддерживать Украину. Не только словами, но и вниманием, технологиями и солидарностью. Наше общее будущее зависит от того, будем ли мы активно защищать свободу. Благодарю аудиторию и всю команду OMR за приглашение, разговоры и эту уникальную платформу,

– сказал Владимир Кличко.

Он отметил, что OMR – это ключевое мероприятие в Европе, где обсуждаются инновации и их ответственное распространение.

"Гамбург всегда для меня как второй дом. Поэтому выступление на сцене и в подкасте с Паулем Ронцгаймером на фестивале этого года и личная встреча с Филиппом Вестермайером были еще более особенными. OMR – это гораздо больше, чем просто фестиваль. Это место, где охват встречается с ответственностью, а инновации – с ценностями. Именно в этом сейчас нуждается Европа", – отметил Владимир Кличко

Полное видео выступления можно посмотреть по ссылке – https://www.youtube.com/watch?v=opgVuyUitqQ

помним, OMR (Online Marketing Rockstars) – это ведущая немецкая платформа для цифрового маркетинга и технологий, базирующаяся в Гамбурге. Она стала ключевым местом встречи для профессионалов digital-сферы в Европе. Это смесь бизнес-конференции, выставки (Expo) и концертов. Здесь выступают мировые звезды маркетинга, руководители тех-гигантов и инфлюэнсеры.