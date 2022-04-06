Международный комитет Красного Креста будет оказывать гуманитарную помощь жителям Черниговщины
Источник:телеграм Чауса
Вячеслав Чаус 6 апреля сообщил, что Международный комитет Красного Креста будет оказывать гуманитарную помощь жителям Черниговской области.
Чаус рассказал, что в Чернигове заместитель председателя ОВА Жанна Шерстюк и исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения ОВА Андрей Линник встретились с представителями миссии Международного Комитета Красного Креста.
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По итогам встречи сотрудники МККК пообещали доставить на Черниговщину помощь для:
- социально незащищенных жителей;
- пенсионеров;
- медицинских учреждений.
Также МККК предоставит продукты и емкости для питьевой воды, которые крайне необходимы сейчас Чернигову.
Кроме того, Шерстюк проинформировала о состоянии медицинской отрасли, а также критической инфраструктуры области в результате российского вторжения.
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