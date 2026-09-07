Об этом 24 Каналу рассказал представитель Международного легиона ГУР Владимир Каминский. По его словам, уже есть такие легионеры, которые женились и получили гражданство. Тогда уже трудно сказать, кто перед вами, австралиец или украинец.

Что бойцы говорят об Украине?

Как подчеркнул Каминский, иностранцы отмечают, что украинцы – чрезвычайно приветливые и добрые люди. Также они рассказывают, что им здесь комфортно и уютно. Многие готовы защищать страну до окончания войны.

Они находят то, за что стоит бороться. И они здесь с нами. Многие приезжают и говорят, что останутся здесь до победы,

– подчеркнул Каминский.

Что известно о Международном легионе ГУР: смотрите видео 24 Канала

Иностранцы хотят получить украинское гражданство. И здесь у каждого своя аргументация. И уже были случаи, когда иностранные бойцы получали паспорт.

Кому-то здесь комфортнее. Кто-то хочет остаться, потому что ему здесь лучше, чем в родной стране. У кого-то свои убеждения, которые порой трудно понять. Но такая тенденция есть. Технически все работает. Все чаще на регулярной основе личный состав получает украинское гражданство. Они гордятся и довольны этим,

– отметил Каминский.