В четверг, 1 августа, Главное управление разведки Минобороны распространило кадры работы воинов Международного легиона ГУР. Речь идет о тактической группе "Афина".

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Дроны ГУР против оккупантов

По словам разведчиков, от искусных точных ударов FPV-дронами пылали российские:

полевые склады боеприпасов;

места расположения личного состава;

средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

FPV-мастера. В Сумской области вблизи государственной границы работают воины тактической группы "Афина" Международного легиона ГУР МО Украины,

– указано в сообщении.

В ГУР констатировали, что охота продолжается. То есть защитники будут продолжать делать все возможное, чтобы уничтожать захватчиков.

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Что следует знать о Международном легионе ГУР Это отдельное спецподразделение Интернационального легиона обороны Украины, подчиненный ГУР. Начал выполнять боевые задачи в марте 2022 года в воздухе, на земле и под водой. В его состав входят бойцы из Польши, США, Греции и других стран. По разным оценкам, спецподразделение насчитывает около 500 человек.

Источник: Википедия

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Ранее СМИ рассказывали, что бюджетный украинский дрон сбил 12-тонный российский вертолет Ми-8. Произошло это после 10 месяцев неудачных попыток.