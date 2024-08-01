У четвер, 1 серпня, Головне управління розвідки Міноборони поширило кадри роботи воїнів Міжнародного легіону ГУР. Йдеться про тактичну групу "Афіна".
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Дрони ГУР проти окупантів
За словами розвідників, від майстерних влучних ударів FPV-дронами палали російські:
- польові склади боєприпасів;
- місця розташування особового складу;
- засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).
FPV-майстри. У Сумській області поблизу державного кордону працюють воїни тактичної групи "Афіна" Міжнародного легіону ГУР МО України,
– вказано в повідомленні.
У ГУР констатували, що полювання триває. Себто захисники продовжуватимуть робити усе можливе, аби нищити загарбників.
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Що слід знати про Міжнародний легіон ГУРЦе окремий спецпідрозділ Інтернаціонального легіону оборони України, підпорядкований ГУР. Почав виконувати бойові завдання в березні 2022 року в повітрі, на землі та під водою. До його складу входять бійці з Польщі, США, Греції та інших країн. За різними оцінками, спецпідрозділ налічує близько 500 осіб.
Джерело: Вікіпедія
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