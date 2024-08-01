Платформа, яка може мати певні бойові спроможності та змінити ситуацію, а може і ні. Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь сказав 24 Каналу, що необхідне для ефективної роботи F-16.

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Що підсилить роботу F-16

Самусь зазначив, що передусім потрібна система цілевказання. Тобто отримання даних координати наземних чи повітряних об'єктів ворога. У цьому допоможуть бортові радари, радіолокаційне поле або літаки ДРЛВ, які Україна повинна отримати від Швеції. Також інформацію може передавати натівська система АВАКС, яка є більш потужною.

Тобто спочатку літаки дальнього радіолокаційного виявлення проводять розвідку, визначають цілі противника. Далі передають дані командним пунктам та пілотам F-16, аби вони змогли використати озброєння для знищення ворожих цілей.

Якщо говоримо про 128 літаків, але в нас не буде системи цілевказання, ефект від них буде менший, ніж від 6 літаків, які будуть системно забезпечені,

– зазначив Михайло Самусь.

Тож, головне не кількість, а якість, системність та комплексне забезпечення й використання винищувачів F-16. Аби вони були не просто літаками, а надавали українським військовим нові бойові спроможності, які включатимуть завоювання панування у повітрі.

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Як захистити F-16 від ворога

Росіяни намагатимуться проводити супутникову та агентурну розвідку, аби виявити місця базування F-16, де їх забезпечують та як вони перелітають. Тому потрібно виключити витік будь-якої інформації про літаки, над цим працюватиме контррозвідка.

Могло бути проведене будівництво підземної інфраструктури для дислокації винищувачів. Як зазначив Самусь, найближчими днями – тижнями продемонструють, наскільки Україна ефективно забезпечила базування цих літаків, підготувалися до комплексного та системного використання й наскільки F-16 дійсно змінять ситуацію на полі бою.

Ще раз підкреслюю: навіть 6 літаків за системного та комплексного використання, які забезпечені системами цілевказання та безпечного базування, можуть змінити ситуацію,

– наголосив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.