Про це в етері 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що знищення "Шахеду" наземною протиповітряною обороною – дороге задоволення.
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Ракети для літаків F-16 коштовні
Зі слів Долінце, 1 протиракета (для комплексів Patriot) коштує від 150 тисяч до декількох мільйонів доларів. Дорого коштують й ракети для F-16. Залежно від дальності й характеристики, ціна може становити до 500 тисяч доларів.
Це дороге озброєння, використовувати його проти "Шахедів" економічно не завжди є доцільним, бо умовна вартість одного "Шахеда" складає 50 – 60 тисяч доларів. Але він може завдати суттєвтх збитків в разі, якщо долетить до конкретної цілі, тому іноді доводиться збивати такі відносно дешеві цілі більш дорогими засобами,
– зазначив Долінце.
F-16 мають озброєння для знищення "Шахедів"
Західні винищувачі F-16 мають озброєння і для збиття крилатих ракет, і для "Шахедів". Передбачена так звана бортова авіаційна гармата з дальністю стрільби до 3 кілометрів.
Вона використовує великокаліберні набої. Загальна місткість – понад 500 набоїв. Це є достатньо дешевий спосіб знищення таких цілей, він буде в десятки разів дешевший, ніж вартість "Шахеда" і точно дешевший в сотні або в тисячі разів, ніж ціна авіаційної ракети або ракети для комплексу ППО,
– пояснив Долінце.