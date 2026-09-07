Более 55 стран: представитель Международного легиона ГУР рассказал, кто воюет на стороне Украины

Международный легион ГУР появился в марте 2022 года как система небольших боевых групп из иностранных добровольцев, а впоследствии превратился в полноценное подразделение с батальонами, отрядами, специализациями и собственным набором персонала. Сегодня в его составе служат представители более чем 55 стран, а иностранцы по-прежнему составляют значительную часть личного состава.

Представитель Международного легиона ГУР Владимир Каминский в эфире 24 Канала рассказал, как изменилось подразделение за годы полномасштабной войны и откуда приезжают добровольцы. Среди них есть граждане США, Великобритании, Австралии, стран Латинской Америки и Азии, а также белорусы и россияне, которые воюют на стороне Украины.

Легион объединил добровольцев со всего мира

Международный легион ГУР был создан в марте 2022 года как система небольших боевых групп из иностранцев, выполнявших различные задачи на разных направлениях. После 2023 года подразделение начали реорганизовывать: появились батальоны, отряды, отдельные специализации, собственный рекрутинг и другие компоненты полноценной военной структуры.

Сейчас это уже полноценное подразделение. Единственное, почему оно отличается, – у нас до сих пор более 70% личного состава составляют граждане других стран,

– рассказал Каминский.

К Легиону присоединились добровольцы из более чем 55 государств. Это представители западных стран, Латинской Америки и Азии, а также белорусы и граждане России, которые решили воевать на стороне Украины.

Это весь мир – более 55 стран. Больше всего добровольцев по-прежнему из западного полушария и наших стран-партнеров: Соединенных Штатов, Великобритании, Австралии и других стран,

– пояснил представитель Международного легиона ГУР.

В Легионе сформировался свой собственный язык

Основными языками общения в подразделении остаются украинский и английский. В то же время из-за роста числа добровольцев из Латинской Америки все чаще звучат также испанский и португальский, поэтому во время выполнения задач военным приходится быстро подстраиваться друг под друга.

У нас два основных языка: первый – украинский, второй – английский. Сейчас набирают обороты и языки Латинской Америки, потому что очень много добровольцев оттуда присоединяются к нам,

– рассказал Каминский.

Командование подразделений в основном состоит из украинских офицеров, тогда как иностранные бойцы продолжают активно общаться на своих языках. Из-за этого в боевой работе постепенно сформировался своеобразный смешанный способ коммуникации, понятный самим легионерам.

Я называю это "языком легионера". Это такой гибрид украинского, английского, французского и испанского языков,

– пояснил представитель Международного легиона ГУР.

Такой формат общения стал частью повседневной работы многонационального подразделения, где в одном боевом коллективе могут одновременно служить представители сразу нескольких стран.

Каминский рассказал о Международном легионе ГУР: смотрите видео