Представник Міжнародного легіону ГУР Володимир Камінський в ефірі 24 Каналу розповів, як змінився підрозділ за роки повномасштабної війни та звідки приїжджають добровольці. Серед них є громадяни США, Великої Британії, Австралії, країн Латинської Америки й Азії, а також білоруси та росіяни, які воюють на боці України.

Легіон об'єднав добровольців з усього світу

Міжнародний легіон ГУР створили у березні 2022 року як систему невеликих бойових груп з іноземців, які виконували різні завдання на різних напрямках. Після 2023 року підрозділ почали перебудовувати: з'явилися батальйони, загони, окремі спеціалізації, власний рекрутинг та інші компоненти повноцінної військової структури.

Зараз це вже повноцінний підрозділ. Єдине, чим він відрізняється, – у нас і досі понад 70% особового складу становлять громадяни інших країн,

– розповів Камінський.

До Легіону долучилися добровольці більш ніж із 55 держав. Це представники західних країн, Латинської Америки та Азії, а також білоруси й громадяни Росії, які вирішили воювати на боці України.

Це весь світ – понад 55 країн. Найбільше добровольців усе ще із західної півкулі та наших партнерських держав: Сполучених Штатів, Великої Британії, Австралії та інших країн,

– пояснив представник Міжнародного легіону ГУР.

У Легіоні сформувалася власна мова

Основними мовами спілкування у підрозділі залишаються українська та англійська. Водночас через зростання кількості добровольців із Латинської Америки дедалі частіше звучать також іспанська та португальська, тому під час виконання завдань військовим доводиться швидко підлаштовуватися одне до одного.

У нас дві основні мови: перша – українська, друга – англійська. Зараз набирають обертів і мови Латинської Америки, тому що дуже багато добровольців звідти до нас доєднуються,

– розповів Камінський.

Командування підрозділів здебільшого складається з українських офіцерів, тоді як іноземні бійці продовжують активно спілкуватися своїми мовами. Через це в бойовій роботі поступово сформувався своєрідний змішаний спосіб комунікації, зрозумілий самим легіонерам.

Я називаю це "мовою легіонера". Це такий гібрид української, англійської, французької та іспанської мов,

– пояснив представник Міжнародного легіону ГУР.

Такий формат спілкування став частиною повсякденної роботи багатонаціонального підрозділу, де в одному бойовому колективі можуть одночасно служити представники одразу кількох країн.

Камінський розповів про Міжнародний легіон ГУР: дивіться відео