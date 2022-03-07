Международный суд ООН в кратчайшие сроки примет временные меры в отношении России

Международный суд ООН в ближайшее время может удовлетворить ходатайство Украины по принятию временных мер в отношении России. Страна-агрессор в таком случае должна немедленно прекратить военные действия.

Об этом заявила президент Международного суда Джоан Донохью во время слушаний по делу по иску Украины. Первый этап прошел в понедельник, 7 марта.

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Коагент Украины в суде Оксана Золотарева подчеркнула, что Россия должна прекратить военные действия. Также страна-агрессор должна нести ответственность за устроенный ею геноцид мирного украинского населения.

Кроме того, Россия должна давать отчет суду о выполнении его временных мер. Первый письменный отчет должен быть через неделю после принятия решения судом.

Однако Россия, ожидаемо, не участвует в судебном процессе.

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