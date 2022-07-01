Украина подала важный документ в суд ООН в ответ на обвинения от России

Россия уже 128 сутки продолжает совершать геноцид украинского народа. При этом страна-агрессор зеркально обвиняет в преступлении Украину.

Для того чтобы опровергнуть манипуляции России и привлечь страну-террориста к ответственности, наше государство предоставило важный меморандум в Международный суд Организации Объединенных Наций. Он должен заставить Кремль возместить нанесенный ущерб и ответить за преступления в соответствии с международным правом.

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Украина подала меморандум в Международный суд ООН

Украина 1 июля 2022 года подала меморандум в Международный суд ООН в деле России по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Страна-агрессор неправдиво обвинила Украину в совершении геноцида против собственных граждан.

Мы доказываем, что Россия нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде". Это важный шаг для привлечения России к ответственности и возмещению причиненного ущерба,

– объяснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кстати, в документе отмечается, что именно Россия грубо нарушила суверенитет Украины, признала "независимость" квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" и начала широкомасштабное вторжение в наше государство 24 февраля 2022 года. Меморандумом Украина официально требует ответственности и полного возмещения ущерба, причиненного грубыми нарушениями международного права со стороны России.

Зачем нашему государству этот меморандум

Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказание за него является одним из важнейших действующих международных договоров. Она была создана в ответ на ужасы Второй мировой войны и Холокоста. Однако сейчас Россия осквернила этот договор, пытаясь оправдать свои зверства против Украины.

Меморандум от нашего государства демонстрирует, как с 2014 года страна-агрессор распространяла лживый нарратив, извращая факты и обвиняя непосредственно Украину в совершении геноцида. Россия использовала эти обвинения как повод для начала новой активной фазы войны против нашего государства. Сейчас от ее агрессии страдают миллионы невинных украинцев, уничтожены тысячи украинских населенных пунктов и нанесен финансовый ущерб на миллиарды долларов.

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