Международный уголовный суд начал расследование преступлений РФ и уже собирает доказательства

За войну против Украины Россия обязательно получит наказание. Международный уголовный суд уже приступил к расследованию против преступления Кремля.

Прокурор Международного суда Карим Хан отметил, что уведомил Президиум МКС о своем решении немедленно начать активное расследование ситуации. Работа по сбору улик началась.

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Еще раньше Карим Хан сообщал, что внимательно следит за происходящим в Украине.

Он напомнил всем сторонам, "совершающим насилие на украинской территории", что в его юрисдикции "дать старт расследованию любых актов геноцида, преступлений против человечества или военных преступлений, совершенных в Украине".

Кстати, глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что страна настаивает на расследовании преступлений России в Украине. Канада также намерена обратиться в суд.

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