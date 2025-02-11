Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон".

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Как Ми-24 уничтожают российские "Шахеды"

На опубликованных кадрах видно, как вертолеты Ми-24 уничтожают российские беспилотники, используя дистанционно управляемый четырехствольный авиационный пулемет ЯкБ-12,7 с вращающимся блоком стволов. Это оружие, стреляющее патронами калибра 12,7 на 108 миллиметров, позволяет эффективно вести огонь по воздушным целям.

Боевая работа Ми-24 по российским дронам: смотрите видео

Опубликованные кадры демонстрируют, что ударные вертолеты Ми-24, благодаря высокой маневренности и мощному вооружению, способны быстро реагировать на угрозу со стороны вражеских беспилотников. Несмотря на длительный срок службы, эти вертолеты остаются эффективными в выполнении боевых задач, используя доступное вооружение вместо дорогих и дефицитных ракет.

Напомним, что недавно Украина получила от Франции первые самолеты Mirage 2000. Однако точного количества переданных самолетов не указали.