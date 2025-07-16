Пропавший вертолет нашли в Хабаровском крае. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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При каких условиях в России исчез вертолет?

В начале недели 44-летний вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа и двумя техниками перегоняли в Магадан после ремонта. В какой-то момент он исчез с радаров на пути из Охотска к месту постоянной дислокации. Диспетчеры не видели аварийный радиомаяк и не получили сигнал бедствия.

Группы спасателей отправились на поиски. Для того, чтобы найти вертолет самолетом было обследовано около 800 квадратных метров тайги и 85 километров побережья Охотского моря. Обломки вертолета все же удалось обнаружить примерно в 120 километрах от Охотска. Некоторые СМИ пишут, что воздушное судно врезалось в скалу. Пилот предварительно не сообщил об удалении вертолета от места вылета на 60 километров.

Выяснилось, что вертолет Ми-8 загорелся, ведь с воздуха видели его разбитый корпус и следы пожара. Судно упало в тайге, поэтому спасателям пришлось пробираться к нему пешком. Шансов на спасение у экипажа не было – погибли все пять человек.

Вертолет Ми-8 разбился в тайге / Скриншот с видео

Сгоревший вертолет принадлежал компании АПК "Взлет", расположенной в Магадане. Она проводит грузовые перевозки. В причастности к падению вертолета подозревают эту компанию. По данному факту там проведут проверку и, вероятно, откроют уголовное дело.