В то же время с вертолетами Ми-8 и Ми-24 несколько иная ситуация – из них вообще невозможно катапультироваться. Военный летчик 1-го класса, подполковник ВСУ Евгений Соловьев в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, в чем причина.

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Почему с Ми-8 и Ми-24 невозможно катапультироваться

Евгений Соловьев рассказал, что Ми-8 – это десантно-транспортный вертолет. До полномасштабного вторжения во время большей части всех полетов на борту находился или десант, или пассажиры, или груз, который также сопровождали люди.

В этих условиях мы даже не надеваем парашюты. Если на борту есть пассажиры, я не смогу просто катапультироваться с вертолета и сказать всем "до свидания",

– отметил военный пилот 1-го класса.

Во время выполнения задач по огневому поражению украинские летчики выполняют полеты очень низко. Даже если будет попытка катапультирования, то оно просто будет неудачным.

Поэтому в нашем случае при выполнении полетов на Ми-8 или Ми-24 единственным способом окончания полета является посадка – вынужденная, аварийная или запланированная,

– подчеркнул подполковник ВСУ.

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