В России двое подростков подожгли Ми-8

В российском Ноябрьске сожгли вертолет Ми-8. Известно, что поджог совершили двое школьников.

За это им пообещали 5 миллионов рублей. Об этом пишут в российском телеграм-канале, информирует 24 Канал.

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Российские школьники подожгли Ми-8

Как сообщает российский паблик, в ночь на 11 сентября двое парней в возрасте 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска и облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью. После этого юноши подожгли его.

По данным телеграм-канала, ребята скрылись с места преступления, однако через час их удалось задержать.

Дело в том, что школьники поджигали вертолет сигаретами. После того, как они облили вертолет жидкостью, ребята решили покурить и затем бросили сигарету в вертолет. Пожар не произошел. Тогда один из парней закурил вторую сигарету и после этого воткнул ее в жидкость. В этот момент произошел взрыв,

– говорится в сообщении.

В результате этого ребятам сильно обожгло лицо. Поэтому немного отбежав от аэропорта, школьникам пришлось вызвать скорую. Медики доставили юных поджигателей в больницу.

В российском паблике пишут, что сам вертолет сгорел почти полностью. От борта остался только хвост.

Во время разговора с правоохранителями, школьники рассказали, что за "работу" им пообещали 5 миллионов рублей. Также ребята признались, что несколько дней назад они подожгли башню сотовой связи. За это они получили 30 тысяч рублей.

Известно, что сейчас ребята находятся в больнице под охраной. В российском паблике отметили, что задание поджечь вертолет ребятам поступило через телеграм. Там добавили, что отец одного из школьников сейчас служит на так называемой "эс-вэ-о".



В России школьники подожгли Ми-8 / Фото с российского телеграм-канала



Ми-8, который подожгли российские школьники / Фото из российского телеграм-канала



Последствия поджога Ми-8 российскими школьниками / Фото из вражеского телеграм-канала