В Омске школьники проникли на территорию авиабазы и сожгли Ми-8, – росСМИ

В российском Омске сожгли вертолет Ми-8. Стало известно, что сам поджог совершили двое школьников.

Об этом пишут в телеграм-канале "Крымский ветер" со ссылкой на российские СМИ. Соответствующую информацию обнародовали в понедельник, 23 сентября.

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Школьники подожгли Ми-8 в Омске

В российских медиа распространили информацию о поджоге вертолета Ми-8 воздушно-космических сил России. В частности, инцидент произошел в Омске.

Там 2 школьников проникли на территорию воинской части. После этого ученики подожгли этот российский вертолет Ми-8.

Напомним, что это уже не впервые, когда воспитанники российских школ поджигают такого рода вертолет. Отметим, что похожий случай недавно произошел в Ноябрьске, что в России.

Так, в ночь на 11 сентября двое парней в возрасте 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска и облили вертолет Ми-8 горючей жидкостью. После этого они подожгли его.

Сообщалось, что школьники тогда скрылись с места преступления, однако через час их удалось задержать. Во время разговора с полицейскими, ребята рассказали, что за "работу" им пообещали 5 миллионов рублей. Также они признались, что несколько дней перед этим они подожгли башню сотовой связи. За это они получили 30 тысяч рублей.