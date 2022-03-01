Мы готовились заранее, но не хотели готовить врага, – Зеленский о наступлении России

Президент Зеленский заверил, что Украина готовилась заранее к нападению России. Это видно после того, как сейчас ведет себя украинская армия.

Об этом глава государства рассказал в интервью CNN и Reuters. При этом, отметил Зеленский, не нужно было разрешить врагу быть готовым к нашей реакции.

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Мы не хотели рассказывать всем, что мы готовимся – президент

Поэтому мне не очень нравилось, что нужно рассказывать всем, что мы готовимся. Вот посмотрите: здесь мы будем действовать так, а здесь – так. Вторая часть, как мы готовимся: это условия, заплаты военным. На все нужны были деньги и на это должна была работать экономика нашего государства.

– отметил президент Зеленский.

Он подчеркнул, что все это вызвало панику и могло вылиться в дестабилизацию. А когда есть угроза войны, а она в Украине с 2014 года, то не нужно бояться, а нужно бороться. Поэтому, говорит Зеленский, государство делало все, чтобы строить экономику.

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