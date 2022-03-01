Мы, россияне, – убийцы украинцев, нам с этим жить

Их искали всё воскресенье, понедельник. Обошли Харьковские бомбоубежища, подвалы. Пытались дозвониться.

Мученики современности

А к вечеру понедельника нашли обгоревшую легковую машину и обугленные кости в ней. Алтарник Харьковской церкви Озерянской иконы Богоматери Евгений Надвуличный возвращался после воскресной литургии вместе с женой Еленой, регентом левого хора и с тремя их детьми Михаилом, Алексеем и Елизаветой.

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В маленькую машину втиснулся и не молодой уже псаломщик Владимир Валуйский, двадцать лет прислуживавший в этой церкви.

Русская ракета оборвала все эти жизни. Тело Христово, только что принятое ими, сгорело в этом пламени. Шесть христиан, шесть образов Божих ушли от своего служения на Земле в Небесную обитель.



Во время обстрела Харькова погиб алтарник Евгений Надвуличный / Фото с фейсбука Андрея Зубова

Путинская армия убийц

И это сделал ты, Путин, это ты убил их, отдав преступное повеление, начать войну с Украиной. Это сделали вы, члены президентского совета, трусливо прошептавшие своё согласие на новый Холокост. Эти сделали вы, депутаты думы и совета федерации, единодушно проголосовавшие за войну.

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Это сделал офицер, отдававший приказ об обстреле города, жители которого, единоверны, должно быть, ему. Это сделали русские солдаты, исполнившие преступный и бесчеловечный приказ. Это сделал я, не заслонивший их собой.

Всмотритесь в лица этих людей. Мы, русские, их убийцы. Нам жить с этим. Мы на это готовы?

Нет войне! Слава Украине! Вечная память убиенным!

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