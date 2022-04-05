Мы разбудили российского зверя, – евродепутат эмоционально отреагировал на заявление Медведева

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о желании России построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока. Эти заявления заставили европейцев понять, с какой страной-варваром они имеют дело.

Так высказался депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в эфире 24 канала

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По его словам, еще несколько месяцев назад в Европе были политики разных стран, которые говорили об объединенной Европе от Лиссабона до Владивостока.

Некоторые политики хвастались, что они обладают такой большой душой и пониманием всего русского мира. Они говорили, что не видят никаких препятствий создать такое пространство,

– сказал Пятрас Ауштрявичюс.

Однако, как отметил он, Россия приняла на вооружение все эти концепции и выражения, и теперь они считают это обязательным для выполнения.

По мнению Ауштрявичюса, россияне приняли свое решение, что нужно будет вводить этот порядок силой, потому что они понимают, что уже многие европейцы "проснулись" и поняли, с каким варваром имеют дело.

Евродепутат отметил, что РФ будет продвигать эту идею, несмотря на какие-то границы, культуры и разные мировоззрения.

"Наверное, нужно, чтобы Медведев говорил об этом чаще, тогда все поймут, о каком "объединении" Европы с этим рашистским государством можно говорить в реальных делах. Это худший сценарий, это самообман, который продвигался несколько десятилетий", – подчеркнул он.

И мы должны за это платить, потому что мы разбудили этого российского зверя. РФ говорит нам: "Нет, товарищи-демократы, вы будете жить по нашим законам и мы готовы это ввести",

– рассказал Ауштрявичюс.

К слову, Михаил Подоляк заявил, что Европе, которая до сих пор боится остаться без газа и нефти, пора понять, что Буча – это только начало правды о современной России. Также он призвал западных партнеров предоставить Украине тяжелое оружие.

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