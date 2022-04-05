Так висловився депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічус в ефірі 24 каналу

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За його словами, ще кілька місяців тому в Європі були політики з різних країн, які говорили про об'єднану Європу від Лісабону до Владивостока.

Деякі політики хвалилися, що вони мають таку велику душу і розуміння всього російського світу. Вони казали, що не бачать ніяких перешкод створити такий простір,

– сказав Пятрас Ауштрявічус.

Проте, як наголосив він, Росія прийняла на озброєння всі ці концепції та вирази, і тепер вони вважають це обов’язковим до виконання.

На думку Ауштрявічус, росіяни прийняли своє рішення, що треба буде вводити цей порядок силою, бо вони розуміють, що вже багато європейців "прокинулися" і зрозуміли, з яким варваром мають справу.

Євродепутат зазначив, що РФ буде просувати цю ідею, не дивлячись на якісь кордони, культури та різні світогляди тощо.

"Напевно, потрібно, щоб Медведєв говорив про це частіше, тоді всі зрозуміють, про яке "об'єднання" Європи з цією рашистською державою можна говорити в реальних справах. Це найгірший сценарій, це самообман, який просувався кілька десятиліть", – наголосив він.

І ми маємо за це платити, бо ми розбудили цього російського звіра. РФ говорить нам: "Ні, товариші-демократи, ви будете жити за нашим законам і ми готові це запровадити",

– розповів Ауштрявічус.

До слова, Михайло Подоляк заявив, що Європі, яка досі боїться залишитися без газу та нафти, час зрозуміти, що Буча – це лише початок правди про сучасну Росію. Також він закликав західних партнерів надати Україні важку зброю.

Відео до теми – Медведєв: Росія хоче побудувати "відкриту Євразію" від Лісабону до Владивостока