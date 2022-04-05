Відповідний допис радник глави Офісу Президента опублікував у своєму твітері.

До теми Спланований геноцид, – Подоляк про те, навіщо насправді росіяни везли з собою крематорії

"Європі, яка все ще боїться залишитися без газу й нафти, час зрозуміти: Буча – лише початок правди про сучасну Росію", – наголосив політик.

За словами Подоляка, далі будуть ще сотні інших українських міст, де побував людожерський "русский мір".

Не хочете страждати від "бучанського синдрому" завтра – дайте важку зброю сьогодні,

– додав радник глави ОПУ.