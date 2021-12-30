МИД: Чехия со сменой правительства войдет в группу ближайших "друзей Украины"

Евгений Перебийнис убежден, что поддержка Украины Чехией заметно усилиться после того, как там к власти придет новое правительство. По словам дипломата, стоит ожидать повышения уровня отношений "в разы".

Посол украинского государства в Чешской стране отметил, что у него есть все основания прогнозировать такие изменения. Об этом он сообщил на полях конференции, которая проходила 21 – 22 декабря в Гуте.

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В 2022 году поддержка Чехией Украины усилится если не в разы, то очень мощно. Я ожидаю, что Чехия в 2022 году присоединится к той группе государств ЕС, которые являются ближайшими адвокатами и партнерами Украины. Это будет, по уровню поддержки, примерно на уровне стран Балтии и Скандинавии,

– сказал Евгений Перебийнис.

Готовы поддерживать самые амбициозные планы Украины

Дипломат подчеркнул, что речь идет в том числе и о готовности поддерживать самые амбициозные стремления Украины – членство в ЕС и НАТО. По его словам, чешская сторона об этом "говорит открыто".

Не "интеграцию", "приближение", а членство Украины в НАТО – это правительство будет поддерживать. Это правительство будет поддерживать членство Украины в Евросоюзе, конечно, при условии выполнения нами всех необходимых условий,

– добавил посол.

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