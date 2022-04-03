МИД делает все, чтобы украинцы оставались украинцами в любой стране мира, – Кулеба

Около 4 миллионов человек были вынуждены эвакуироваться из родных городов за границу, спасаясь от ужасов войны. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что министерство делает все, чтобы они оставались украинцами, где бы ни были.

В частности, идет работа над расширением поддержки воскресных украинских школ и кружков. Об этом Кулеба рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Украинцы за границей должны сохранить идентичность

Кулеба рассказал, что для украинцев, которые решат остаться жить за границей после победы над оккупантами, встанет вопрос ассимиляции.

Это для меня абсолютный приоритет, поэтому мы уже работаем над тем, чтобы расширять наши возможности как раз для помощи украинцев – поддержание воскресных школ, украинских кружков,

– заметил министр.

Глава МИД отметил, что он 2 апреля беседовал с президентом Всемирного конгресса украинцев Павлом Гродом. Разговор касался координации усилий с существующими общинами, чтобы они помогали новой волне миграции сохранить свою идентичность.

"Мы в МИД сделаем все для того, чтобы украинцы оставались украинцами, в какой бы части света они бы ни находились. Но так же мы будем работать над тем, чтобы как можно больше тех, кто с 24 февраля уехал за границу в поиске безопасности, вернулись домой после того, как мы победим", – подытожил Кулеба

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