Зокрема, триває робота над розширенням підтримки недільних українських шкіл та гуртків. Про це Кулеба розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Українці за кордоном повинні зберегти ідентичність

Кулеба розповів, що для тих українців, які вирішать залишитися жити за кордоном після перемоги над окупантами, постане питання асиміляції.

Це для мене абсолютний пріоритет, тому ми вже працюємо над тим, щоб розширювати наші можливості якраз з допомоги українцям – підтримання недільних шкіл, українських гуртків,

– зауважив міністр.

Голова МЗС зазначив, що він 2 квітня мав розмову з президентом Світового конгресу українців Павлом Ґродом. Вона стосувалася координації зусиль з вже наявними громадами, аби вони допомагали новій хвилі міграції зберегти свою ідентичність.

"Ми в МЗС зробимо все для того, щоб українці залишалися українцями, в якій би частині світу вони б не перебували. Але так само ми працюватимемо над тим, щоб якомога більше з тих, хто з 24 лютого виїхав за кордон у пошуку безпеки, повернулися додому після того, як ми переможемо", – підсумував Кулеба

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