Те работники посольства в Киеве, которые работают на местном уровне, остаются в столице. Однако им также предлагают переехать.

Заметьте МИД советует украинцам немедленно покинуть территорию России

Посольство продолжит работу

Посольство Финляндии, которое переезжает во Львов, продолжит свою работу. Правда, прием граждан будут осуществлять только по предварительной записи.

Посольство продолжит свою работу по специальным договоренностям. Обслуживание клиентов уменьшено и доступно только по предварительной записи,

– говорится в сообщении.

Всех своих сограждан МИД Финляндии призывает выехать из Украины. Тех, кто остается, просят контактировать с посольством.

Дипломаты переезжают во Львов: последние новости

На фоне угрозы полномасштабной российской агрессии ряд государств решили перевезти своих дипломатов из Киева во Львов. В частности, к такому шагу прибегли США. Правда, дипломаты на ночевку едут на территорию Польши.

Австралия раньше перевезла свое посольство во Львов, однако 22 февраля МИД страны решил прекратить работу дипучреждения.

После признания боевиков Россией, консульства страны агрессора в Харькове и во Львове прекратили свою работу. Российские дипломаты покидают территорию Украины.

Российские дипломаты уезжают из Украины: смотрите в выпуске "На эту минуту"