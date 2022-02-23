Ті працівники посольства в Києві, які працюють на місцевому рівні, залишаються у столиці. Однак їм також пропонують переїхати.

Зауважте МЗС радить українцям негайно покинути територію Росії

Посольство продовжить роботу

Посольство Фінляндії, яке переїжджає до Львова, продовжить свою роботу. Щоправда, прийом громадян здійснюватимуть лише за попереднім записом.

Посольство продовжить свою роботу за спеціальними домовленостями. Обслуговування клієнтів зменшено і доступне тільки за попереднім записом,

– йдеться у повідомленні.

Усіх своїх співгромадян МЗС Фінляндії закликає виїхати з України. Тих, хто залишається, просять контактувати з посольством.

Дипломати переїжджають до Львова: останні новини

На тлі загрози повномасштабної російської агресії низка держав вирішили перевезти своїх дипломатів з Києва до Львова. Зокрема, до такого кроку вдалися США. Щоправда, дипломати на ночівлю їдуть на територію Польщі.

Австралія швидше перевезла своє посольство до Львова, однак 22 лютого МЗС країни вирішило припинити роботу дипустанови.

Після визнання бойовиків Росією, консульства країни агресорки в Харкові та у Львові припинили свою роботу. Російські дипломати покидають територію України.

Російські дипломати їдуть з України: дивіться у випуску "На цю хвилину"