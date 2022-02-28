В МИД Японии заявили, что Россия оккупировала Южные Курилы

За свою историю Россия часто отмечалась незаконной оккупацией чужих территорий. После нападения государства-агрессора на Украину мир наконец начал просыпаться и вспоминать ее противоправные действия.

Директор департамента МИД Японии Хидеки Уяма заявил, что Россия оккупировала Южные Курилы. Он подчеркнул, что такие действия противоречат международному праву.

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Заявление МИД Японии

"Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и нападение российской армии, которая сейчас осуществляется на Украину", – сообщил Уяма.

Что известно о проблеме Южных Курил

Проблема южных Курильских островов – это территориальный пограничный спор между Японией и Россией о принадлежности Южных островов Курильской гряды. Она возникла в результате оккупации островов войсками СССР в 1945 году во время Второй мировой войны. До оккупации территории входили в префектуру Хоккайдо, Япония.

Япония не признает российского суверенитета над южными Курильскими островами и считает их своими. В частности, во время подписания Сан-Францисского мирного договора 1951 года с союзниками, Япония отказалась от Курил и Южного Сахалина, однако не признала советского суверенитета над ними.

СССР, правопреемником которого является Россия, не подписал Сан-Францисский договор, считая Курилы своими на основании договоренностей союзников в ходе Второй мировой войны.

Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Территориальный диспут является главной преградой для заключения мирного договора между Японией и Россией после Второй мировой войны.

Европейский парламент в резолюции "Отношения между ЕС, Китаем и Тайванем и безопасность на Дальнем Востоке", которую приняли 7 июля 2005 года, призвал Россию вернуть Японии "оккупированные территории" – южные курильские острова.

Правительство США поддерживает Японию в этом споре и признает ее суверенитет над "северными территориями".

Южные Курилы входили в Японию. Она считает их своей северной территорией.

Источник: Википедия

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