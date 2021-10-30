Украина категорически отвергает обвинения Польши о якобы "дискриминации" поляков

Украинское Министерство иностранных дел отреагировало на заявление Польши о "дискриминации" поляков в Украине. В ведомстве назвали такие утверждения некорректными и не отражающими реальные дружеские отношения обеих стран.

Такую позицию Украины озвучил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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По его словам, использование Польшей подобных утверждений касательно положения польского сообщества в Украине, по меньшей мере, некорректно, вводит в заблуждение наши общества и не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений стран.

Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по удовлетворению образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу,

– отметил Николенко.

В нашем МИД призвали польскую сторону воздерживаться от "политических оценок, диссонирующих с реальными намерениями и шагами сторон" для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах.

В чем Польша обвинила Украину

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации. В польском МИД заявили, что польские ячейки в Украине сокращаются тревожными темпами из-за нескольких факторов, в частности:

социально-экономическая ситуация,

пандемия коронавируса,

неблагоприятный для поляков закон о языке,

прославление людей, связанных с волынской трагедией,

остановка эксгумации польских жертв.

Замглавы МИД Польши добавил, что на поляков также влияет отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью в Украине.