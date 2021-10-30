Таку позицію України озвучив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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За його словами, використання Польщею подібних тверджень відносно становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним, вводить в оману наші суспільства та не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин країн.

Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу,

– зазначив Ніколенко.

У нашому МЗС закликали польську сторону утримуватися від "політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами і кроками сторін" задля зміцнення партнерства України і Польщі у різних сферах.

У чому Польща звинуватила Україну

Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що поляки в Україні зазнають дискримінації. У польському МЗС заявили, що польські осередки в Україні скорочуються тривожними темпами через декілька факторів, зокрема:

соціально-економічна ситуація,

пандемія коронавірусу,

несприятливий для поляків закон про мову,

прославлення людей, пов'язаних із волинською трагедією,

зупинка ексгумації польських жертв.

Заступник глави МЗС Польщі додав, що на поляків також впливає відсутність регламентованих відносин між державою та Римо-католицькою церквою в Україні.