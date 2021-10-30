Таку позицію України озвучив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Більше про це МЗС Польщі поскаржилося на дискримінацію поляків в Україні
За його словами, використання Польщею подібних тверджень відносно становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним, вводить в оману наші суспільства та не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин країн.
Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу,
– зазначив Ніколенко.
У нашому МЗС закликали польську сторону утримуватися від "політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами і кроками сторін" задля зміцнення партнерства України і Польщі у різних сферах.
У чому Польща звинуватила Україну
Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що поляки в Україні зазнають дискримінації. У польському МЗС заявили, що польські осередки в Україні скорочуються тривожними темпами через декілька факторів, зокрема:
- соціально-економічна ситуація,
- пандемія коронавірусу,
- несприятливий для поляків закон про мову,
- прославлення людей, пов'язаних із волинською трагедією,
- зупинка ексгумації польських жертв.
Заступник глави МЗС Польщі додав, що на поляків також впливає відсутність регламентованих відносин між державою та Римо-католицькою церквою в Україні.