У польському МЗС заявили, що польські осередки в Україні скорочуються тривожними темпами, особливо серед молоді.

Важливо Польща готує законодавчі зміни щодо видачі дозволів на роботу: чого слід очікувати

28 жовтня парламентська комісія зі зв'язків із поляками за кордоном заслухала інформацію міністра закордонних справ щодо стану поляків в Україні. Шимон зауважив, що людей спонукають емігрувати кілька об'єктивних факторів.

Соціально-економічна ситуація

За його словами, багато молодих людей їдуть до Польщі, де отримують карту поляка, яка дає їм доступ до навчання та спонукає подавати документи на здобуття польського громадянства.

Пандемія коронавірусу

Другою причиною, за його словами, є пандемія COVID-19. Україна посідає друге місце в Європі за рівнем смертності від коронавірусу, і це зачіпає всі групи населення, зокрема поляків, які там проживають.

До інших факторів також належать:

несприятливий для них закон про мову,

прославлення людей, пов'язаних із волинською трагедією,

зупинка ексгумації польських жертв.

Заступник глави МЗС Польщі додав, що на поляків також впливає відсутність регламентованих відносин між державою та Римо-католицькою церквою в Україні.

Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації з погляду свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова,

– сказав Шинковський вель Сенк.

Він додав, що всі ці проблеми МЗС порушувало на переговорах з українською стороною.

Зверніть увагу! Уряд Польщі планує ухвалити проєкт програми "Польський лад". Вона передбачає, що ті, хто вперше приїде до країни, матимуть податкові пільги. Рівень оподаткування для трудових мігрантів буде вдвічі нижчий, ніж для громадян Польщі.