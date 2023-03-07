МИД Китая объяснило позицию по отношению к России и продаже туда оружия

В Министерстве иностранных дел Китая приравняли возможную предстоящую военную поддержку Пекином войны России в Украине с продажей оружия США Тайваню.

Министр иностранных дел страны Цинь Ган во время пресс-конференции риторически спросил, почему США поставляют оружие Тайваню.

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Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как продолжают продавать оружие Тайваню?

– спросил министр.

Цинь назвал "абсурдным" вмешательство "высокопоставленных официальных лиц США" в вопрос Тайваня, который, по его словам, является "делом китайского народа".

"Ни одна другая страна не имеет права вмешиваться в это", – сказал он.

Правящая Коммунистическая партия Китая считает демократический Тайвань частью своей территории, хотя никогда не контролировала его, а китайский лидер Си Цзиньпин неоднократно отказывался отвергнуть применение силы при "воссоединении" его с материковым Китаем.

Относительно войны в Украине, Цинь заявил, что "Китай не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не снабжал оружие ни одной из сторон".

Китай всегда имеет собственное мнение и принимает решение по этой позиции независимо, исходя из сущности вопроса. Между войной и миром мы избрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и понижением температуры мы выбрали последнее,

– сказал он.

Издание отмечает, что попытки Пекина быть миротворцем в войне в Украине подвергли критике из-за отказа признать характер конфликта – ведь до сих пор Китай избегал называть его "войной". Более того, Пекин дипломатически и экономически поддерживает Москву.

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