В МИД Китая призвали к деэскалации ситуации в Украине

В частности, Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны вооруженного конфликта в Украине, разрешенного Россией, принять все меры для его деэскалации. Об этом заявил пресс-секретарь Ван Вэньбинь.

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Китай призвал к деэскалации ситуации в Украине

Лидеры Китая призывают принять меры, способствующие деэскалации вооруженного конфликта в Украине. Вэньбин подчеркнул, что стороны должны "способствовать диалогу, а не обострению конфликтов".

Своим сообщением он отреагировал на многочисленные "выпады" США и России по поводу высказываний Байдена во время рабочего визита в Польшу о "невозможности Путина оставаться у власти" и о том, что тот назвал его "мясником".

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