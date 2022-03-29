В МИД Китая призвали к деэскалации ситуации в Украине
Источник:CGTN
33-й день Россия совершает агрессию на территориях Украины, убивая мирное население и разрушая города. Весь мир наблюдает за украинской ситуацией, и выражает поддержку разными способами.
В частности, Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны вооруженного конфликта в Украине, разрешенного Россией, принять все меры для его деэскалации. Об этом заявил пресс-секретарь Ван Вэньбинь.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны
Китай призвал к деэскалации ситуации в Украине
Лидеры Китая призывают принять меры, способствующие деэскалации вооруженного конфликта в Украине. Вэньбин подчеркнул, что стороны должны "способствовать диалогу, а не обострению конфликтов".
Своим сообщением он отреагировал на многочисленные "выпады" США и России по поводу высказываний Байдена во время рабочего визита в Польшу о "невозможности Путина оставаться у власти" и о том, что тот назвал его "мясником".Обратите внимание! Президент Китая Си Цзиньпин сказал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что его страна будет играть "конструктивную роль" в возвращении мира в Украину.