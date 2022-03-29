Зокрема, Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони збройного конфлікту в Україні, розв'язаного Росією, вжити всіх заходів для його деескалації. Про це заявив прессекретар Ван Веньбінь.
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Китай закликав до деескалації ситуації в Україні
Лідери Китаю закликають вжити заходів, які сприяли б деескалації збройного конфлікту в Україні. Веньбін наголосив, що сторони мають "сприяти діалогу, а не загостренню конфліктів".
Своїм повідомленням він відреагував на численні "випади" США і Росії щодо висловлювань Байдена під час робочого візиту до Польщі про "неможливість Путіна залишатися при владі" та назвавши його "м'ясником".