МИД назвало самые большие компании, которые пока остаются на российском рынке

Министерство иностранных дел Украины опубликовало список компаний, решивших остаться работать на российском рынке после начала войны против Украины.

Украинские дипломаты еще раз напомнили, что работа на российском рынке – это уплаченные налоги в российский бюджет, деньги из которого и выделяются на военные цели. Следовательно – и на войну против Украины и убийства мирного населения. За две недели неспровоцированной военной агрессии России в результате авиационных ударов и расстрелов уже погибли более 50 детей.

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"Независимо от размера инвестиций или доли России в глобальном портфеле, у компаний, придерживающихся стандартов и ценностей экологического, социального и корпоративного управления, нет морального права продолжать деятельность в стране, совершающей массовые военные преступления на территории другой страны", – говорится в заявлении украинского МИДа.

Следовательно, МИД Украины призывает такие компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в России. Если же они этого не делают, тогда просит потребителей этого мира бойкотировать такие компании и их продукты.

Среди крупных компаний, оставшихся работать в России – торговые сети Metro и Auchan, производители техники LG, Miele, Bosch, фармацевтические компании Bayer и Pfizer, банки Raiffeisen, Credit Agricole и UniCredit Group, производители продуктов питания Nestle и Mondelez, а также многие другие.



Какие компании продолжают работать в России / Иллюстрация Ukraine Crisis

Единственным исключением могут быть компании, чьи поставки обоснованы критическими гуманитарными потребностями.