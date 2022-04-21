МИД обещает бесплатное удостоверение личности на возвращение в Украину

Тысячи украинских граждан из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и искать безопасность за рубежом. Многие украинцы уехали даже без документов, но это не станет для них препятствием при возвращении домой.

Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отсутствие документов не помешает украинцам, которые захотят вернуться домой. Над решением этой проблемы ведется активная работа.

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Получение временного удостоверения

Глава МИД Украины уже дал поручение о том, чтобы украинцы могли оформить бесплатное удостоверение личности для возвращения домой. Кроме того, Минцифра активно работает над тем, чтобы этот документ можно было сгенерировать в Дие.

Также нарабатываются другие решения, о которых будет сообщено позже.

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