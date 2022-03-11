МИД осудил очередные необоснованные приговоры крымским татарам со стороны России
Источник:МИД Украины
Россия заключила в тюрьму пятерых граждан Украины по делу так называемой "второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир". Приговоры крымским татарам со стороны России осудил МИД Украины.
Россия не допустила адвокатов и родных для участия в судебном заседании
МИД выразил протест в связи с безосновательным решением российского суда. Министерство отметило, что решение – политически мотивированное.
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Там добавили, что Россия, кроме обстрелов гражданских украинцев, "продолжает позорную практику политических преследований граждан Украины, незаконно задержанных на временно оккупированных территориях нашего государства".
В МИДе отметили, что Россия не допустила на свою территорию адвокатов и родных для участия в судебном заседании во время вынесения приговора.
Это, как говорится в сообщении ведомства, "является дополнительным свидетельством политической мотивированности решения лишить свободы граждан Украины".
МИД призвал освободить всех незаконно осужденных граждан Украины, в том числе:
- Ремзи Бекирова
- Ризу Изотову
- Шабана Умерова
- Раима Айвазова
- Фархода Базарова.
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