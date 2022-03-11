Росія не допустила адвокатів та рідних для участі в судовому засіданні
МЗС висловило протест у зв'язку із безпідставним рішенням російського суду. Міністерство зауважило, що рішення – політично вмотивоване.
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Там додали, що Росія, окрім обстрілів цивільних українців, "продовжує ганебну практику політичних переслідувань громадян України, які були незаконно затримані на тимчасово окупованих територіях нашої держави".
У МЗС зауважили, що Росія не допустила на свою територію адвокатів та рідних для участі в судовому засіданні під час винесення вироку.
Це, як йдеться у повідомленні відомства, "є додатковим свідченням політичної вмотивованості рішення позбавити волі громадян України".
МЗС закликало звільнити усіх незаконно засуджених громадян України, у тому числі:
- Ремзі Бекірова
- Різу Ізотову
- Шабана Умерова
- Раіма Айвазова
- Фархода Базарова.
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