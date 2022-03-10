Список політв'язнів поповнився ще 5 громадянами України

Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що російський суд відправив за ґрати учасників так званої "другої сімферопольської групи". Йдеться про "справу Хізб ут-Тахрір".

Це важливо Росія готує нову депортацію кримських татар: для цього можуть влаштувати теракт

Рашитські прокурори домоглися незаконного ув'язнення кримських татар за злочин, який вони не скоювали. Вони отримали тривалі терміни відбування покарання у колонії суворого режиму.

Росія звинуватила їх у терористичній діяльності.

Кого засудили окупанти

Громадського журналіста Ремзі Бекірова та правозахисника Різу Ізетова засуджено до 19 років позбавлення волі з відбуванням перших 5 років тюрмі, а решту, у виправній колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік і шість місяців;

активіста Раїма Айвазова – до 17 років, з яких перші 5 років тюрми, з обмеженням 1 рік та 6 місяців;

активіста Шабана Умерова – до 18 років, з яких перші 5 років тюрми, з обмеженням 1 рік і 6 місяців;

активіста Фархода Базарова – до 15 років, перші 4 роки та 10 місяців в'язниці з обмеженням 1 рік.

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