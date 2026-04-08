После скандала с эротическими фото МИД отозвал скандальную консулку из Доминиканы

Викторию Якимову назначили почетным консулом Украины в Доминикане, однако это вызвало большой резонанс из-за ее скандального прошлого. Сейчас в МИД отреагировали на это и отозвали чиновницу.

О причинах устранения консула сообщает Укринформ.

Почему отозвали новоназначенного консула?

МИД Украины в связи с общественным резонансом относительно назначения почетного консула в Доминикане провело дополнительную проверку и отозвало патент Виктории Якимовой. Также отозвали посла Украины на Кубе.

В ведомстве напомнили, что почетные консулы не являются сотрудниками МИД, не находятся на государственной или дипломатической службе, не получают заработной платы или средств из государственного бюджета, не наделены функциями политического представительства Украины, в отличие от консулов Украины. Институт почетных консулов обычно предусматривает добровольную помощь по конкретному узкому кругу вопросов, в первую очередь, в защите граждан Украины, объяснили в министерстве.

В МИД рассказали, что при отборе кандидатуры Виктории Якимовой на должность почетного консула в Доминикане посол Украины на Кубе руководствовался критериями, определенными в МИД Украины. Среди них:

Длительное проживание кандидата в стране.

Наличие украинского и иностранного высшего образования, в частности диплома магистра с отличием.

Знание языков.

Опыт государственной, аудиторской и административной деятельности, экспертизу в сфере цифровых технологий.

Рекомендации по профессиональным и деловым качествам.

Деятельность по развитию украинско-доминиканских отношений.

Проверка, в частности относительно публичной деятельности и связей с Россией, проводилась с привлечением компетентных органов Украины, возражений относительно назначения не было,

– подчеркнули в МИД.

На тот момент кандидат уже неоднократно организовывала выездные консульские обслуживания, мероприятия в поддержку Украины, благотворительные инициативы, и другие события, направленные на укрепление отношений между странами.

Однако, опубликованные в СМИ материалы вызвали резкий и негативный общественный резонанс, после которого МИД провел дополнительную проверку и отозвал патент, в частности с учетом открытия в этом году в Доминикане полноценного посольства Украины.

Почему ее назначение вызвало общественный резонанс?

После новости о назначении немало украинцев возмутились в интернете. Одним из главных триггеров стали эротические фото в соцсетях Якимовой. Также люди критикуют ее за фотографии в кокошнике, сделанные до полномасштабного вторжения, которые Виктория удалила. Также в марте 2023 года будущий почетный консул неодобрительно реагировала на новости о закрытии офиса Google в России.

Сама Виктория рассказала, что благодаря открытию консульства в городе Ла Романа все украинцы, находящиеся в Доминикане имели возможность получить помощь.

Моя деятельность и все связанные расходы являются моим личным вкладом и вкладом моей семьи. Подавая свою кандидатуру на должность почетного консула, я не пыталась скрыть свою предыдущую жизнь, связанную с моделингом. Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также менять направление развития и расти,

– заявила Якимова.

