Украина прокомментировала заявления о принудительной "инъекции" одному из инкассаторов в Венгрии

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию о принудительной инъекции одному из украинцев, задержанных в Венгрии. В ведомстве отметили, что такие действия могут иметь признаки жестокого обращения.

Украина требует привлечения виновных к ответственности. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, пишет "Европейская правда".

Действительно ли инкассатору сделали неизвестную инъекцию?

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало информацию о возможной принудительной инъекции одному из украинских инкассаторов, которых задержали в Венгрии.

По его словам Тихого, украинская сторона уже высказывала позицию относительно обращения с гражданами Украины во время их задержания. В МИД отмечают, что методы, которые применялись, могут быть приравнены к пыткам.

Речь идет об инциденте в Будапеште, где в начале марта задержали украинских инкассаторов. По данным СМИ, они провели под стражей более 24 часов, большую часть времени – с завязанными глазами и в наручниках.

После этого задержанных депортировали в Украину. В то же время сообщалось, что одному из мужчин сделали принудительную инъекцию, которая ухудшила его состояние.

В МИД также напомнили, что украинцам не предоставили необходимой медицинской помощи во время содержания. Это, по словам дипломатов, является грубым нарушением прав человека. представитель ведомства отметил, что вся информация должна быть тщательно проверена в юридической плоскости. В частности, речь идет о проведении расследований и соответствующих судебных процессов.

Официальная позиция Украины остается неизменной: Киев требует привлечения к ответственности всех причастных к похищению и негуманному обращению с украинскими гражданами.

Также украинская сторона настаивает на возвращении изъятых средств и ценностей государственного Ощадбанка, которые остались в Венгрии.

Что еще известно об уколе?